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  4. Yer: Şanlıurfa! Sünnet çocuğu kaçtı, onlar kovaladı

Yer: Şanlıurfa! Sünnet çocuğu kaçtı, onlar kovaladı

26.06.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da yüzlerce çocuğun sünnet edildiği toplu sünnet töreninde sünnet sırası gelen bir çocuk sünnetten firar etti. Sünnet olmamak için salondan kaçan çocuğun gülümseten anları amatör bir cep telefonu kamerasına yansırken kaçan çocuğu yakalamak için yakınları seferber oldu. kendisini yakalamaya çalışanları bir bir atlatan çocuğun görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Şanlıurfa’da hayırsever bir iş adamı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet töreninde bu yıl da yüzlerce çocuk sünnet edildi. Sünnet sırası gelen bir çocuğun salondan kaçması törende renkli anlara sahne oldu. O anlar amatör bir cep telefonu kamerasına yansırken sünnetten kaçan çocuğu yakalamak için yakınları seferber oldu.

SÜNNET OLMAMAK İÇİN DURMADAN KOŞTU

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Sünnet olmamak için törenden kaçan çocuk törenin gerçekleştirildiği taziye evi önünde dakikalarca koştu. Annesi babası ile diğer yakınlarının uzun süre kovaladığı çocuğun sünnet olmamak için törenden kaçması saniye saniye amatör bir kameraya yansıdı. O anlarda çocuğun kendisini yakalamak için uğraşan yakınlarını bir bir atlatması gülümsetti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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