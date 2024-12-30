Yer: Sarıyer! Binanın balkonu, park halindeki otomobillerin üzerine çöktü

Olay saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Ortaçeşme Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 3 katlı metruk binanın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı, sokakta park halinde olan 2 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.

İtfaiye ekipleri, hasar gören otomobilleri bulundukları yerden çıkardıktan sonra sokağa dağılan molozları temizledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır