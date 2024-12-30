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  4. Yer: Sarıyer! Binanın balkonu, park halindeki otomobillerin üzerine çöktü

Yer: Sarıyer! Binanın balkonu, park halindeki otomobillerin üzerine çöktü

30.12.2024 20:53
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Sarıyer'de boş halde bulunan 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sokakta park halindeki 2 otomobil hasar gördü.

Yer: Sarıyer! Binanın balkonu, park halindeki otomobillerin üzerine çöktü

Olay saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Ortaçeşme Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 3 katlı metruk binanın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı, sokakta park halinde olan 2 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.

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İtfaiye ekipleri, hasar gören otomobilleri bulundukları yerden çıkardıktan sonra sokağa dağılan molozları temizledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Sarıyer balkon araba
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