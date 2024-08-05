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  4. Yer: Sarıyer! Oto yıkamacıda vale cinayeti... Katil zanlısı bakın kim çıktı

Yer: Sarıyer! Oto yıkamacıda vale cinayeti... Katil zanlısı bakın kim çıktı

05.08.2024 16:00
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Sarıyer’de bir işletmede vale olarak çalışan Fırat Özbek’in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aynı iş yerinde vale sorumlusu olarak çalışan bir kişi gözaltına alındı. Katil zanlısının Fırat Özbek’in kaldığı oto yıkamacıya gittiğini, tartışmanın ardından silahla ateş ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yer: Sarıyer! Oto yıkamacıda vale cinayeti... Katil zanlısı bakın kim çıktı

Edinilen bilgiye göre Sarıyer’de 31 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda bir oto yıkamacıda kalan Fırat Özbek, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cinayete ilişkin inceleme başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda vale sorumlusu olduğu öğrenilen şüpheli S.A., olayda kullandığı silah ile birlikte kısa bir süre sonra kıskıvrak yakalandı.

SİLAHLA ATEŞ ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Ekiplerce gözaltına alınan S.A., emniyetteki sorgusunda, ölen Fırat Özbek’in vale olarak çalıştığı lokantada kendisinin vale sorumlusu olarak çalıştığını belirtti. Şüpheli, aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından kendisinin lokantada olmadığı bir sırada iş yerine gelen Fırat Özbek ve arkadaşlarının taşkınlık yaptıklarını ayrıca kendisine küfür ettiklerini öğrendiğini söyledi.

Bunun üzerine Fırat Özbek’in kaldığı oto yıkamacıya gittiğini de anlatan şüpheli, tartışmanın ardından silahla ateş ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde şüpheliye yardım ettiği tespit edilen T.E.’yi de gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karakoldaki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.E. ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sarıyer Vale
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