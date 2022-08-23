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Yer: Silivri! Onlarcası öldü, mahalleli tepki gösterdi

23.08.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de çok sayıda leylek ölü olarak bulundu. İddiaya göre leyleklerin ölümüne yüksek gerilim hatları neden oluyor. Mahalle sakini Vedat Hatipoğlu her yıl aynı görüntülerle karşılaştığını belirterek, "Her sene oluyor. Elektrik tellerine takılıyorlar. Yüksek gerilimler var pervanelerin bağlantıları var, tedbir alınması lazım" dedi.

Yer: Silivri! Onlarcası öldü, mahalleli tepki gösterdi

Sonbaharın yaklaşmasıyla leylekler göç etmeye başladı. Silivri’nin Küçük Sinekli Mahallesi'nde onlarca leylek günlerdir yol kenarında ölü halde duruyor. İddiaya göre, leylekler elektrik akımına kapılarak öldü. Duruma tepki gösteren Küçük Sinekli Mahallesi sakinleri leyleklerin her sene bu şekilde öldüğünü belirtti.

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"KÖYÜN İÇİNE GİRİNCE ÖLÜ LEYLEKLERİ GÖRÜYORUZ"

Silivri Sinekli Mahallesi sakinlerinden Radife Darılmaz, "Göç zamanı olduğu için ölüyorlar. Toplu uçuş olunca tellere konuyorlar. Köyün içine girince ölü leylekleri görüyoruz. Üzülüyoruz, onların da canı var" şeklinde konuştu.

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"ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR"

Vedat Hatipoğlu da her yıl aynı görüntülerle karşılaştığını belirterek, "Her sene oluyor. Elektrik tellerine takılıyorlar. Yüksek gerilimler var pervanelerin bağlantıları var, tedbir alınması lazım. Bizim belediyeleri müracaatımız pek etkili olmuyor. 15 Mart’ta geliyorlar, ağustos ayından sonra göçmeye başlıyorlar. Elektrik direklerine konuyorlar, artı ve eksi elektrikten dolayı ölüyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

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"HAYVANLARA KARŞI EZİYET"

Seher Hatipoğlu ise "Alışamadık. Bu kötü bir şey. Hayvanlara karşı eziyet. Bugüne kadar bunların görülmesi lazım. Haber yapıldıktan sonra herkes duyacak. Biz herkese anlatmaya çalışıyoruz. En azından seneye böyle kötü görüntülerle karşılaşmayız" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Silivri leylek
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