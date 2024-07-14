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Yer: Silivri! Patlayan buzdolabı nedeniyle ev alev alev yandı

14.07.2024 00:58
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Silivri'de, mutfaktaki buzdolabının motorunun patlaması sonucu yangın çıktı. Peş peşe patlamaların yaşandığı yangın sırasında çevrede panik yaşanırken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Yer: Silivri! Patlayan buzdolabı nedeniyle ev alev alev yandı

Yangın, saat 21.15 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Haydar Arslan Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Dumanların binayı sarması üzerine vatandaşlar kendi imkanları ile dışarı çıktı. Bu sırada evde bulunan 75 yaşındaki kadın, bina sakinleri tarafından evden çıkartıldı. Yanan evde zaman zaman patlamalar meydana gelirken, çevredekiler büyük panik yaşadı.

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DAİREDE HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise bina sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangının buzdolabının motorunda meydana gelen patlama sonucu çıktığı tespit edildi. Olayda yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
Silivri buzdolabı
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