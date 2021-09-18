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Yer: Sinop! Telefonlara mesajlar düştü, tüm şehir bu sesle irkildi: Sığınaklara girin

18.09.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop hafta sonuna kırmızı alarmla başladı. Telefonlara mesajlar düştü. İlin tamamında sirenler çaldı. ‘Hava saldırısı alarmı’ şehirde hayatı 3 dakikalığına durdurdu. İl ve ilçe merkezilerinde vatandaşlar sirenin acı sesine kulak kabarttı. İşleri bir an olsun bırakıp, şaşkınca etrafa bakınan vatandaşlar görüldü.

Yer: Sinop! Telefonlara mesajlar düştü, tüm şehir bu sesle irkildi: Sığınaklara girin

AFAD ekipleri harekete geçti. Sinop’ta siren sesleri yükseldi. İl ve ilçe merkezilerinde vatandaşlar sirenin acı sesine kulak kabarttı. İşleri bir an olsun bırakıp, şaşkınca etrafa bakınan vatandaşlar görüldü. Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarm, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyuruldu.

İlde, düşman hava saldırıları ve KBRN tehlikeleri ile afet ve acil durumlara ilişkin tehlike haberlerini, alarm işaretleri ve anons yayınları olarak halka duyurmak için kurdurulan sistem toplu olarak çaldırıldı.

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TELEFONLARA MESAJLAR DÜŞTÜ

Telefonlara mesajlar düştü ‘panik yapmayın’ denildi. AFAD’dan gelen mesajlarda “Değerli Sinop halkı, ilinizde kurulan siren sisteminin deneme yayınları 18-21 Eylül tarihleri arasında, sesli anonslar ve muhtelif sirenler çaldırılarak yapılacaktır. Lütfen telaşa kapılmayın, panik yapmayın” ifadelerine yer verildi.

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''SIĞINAKLARA GİRİN''

Saat 11.30’da tüm şehir alarmın sesini dinledi. Siren sesinden önce yayının deneme olduğunu belirten anonsta gerçekleştirildi. Alarm sesi "Sığınaklara girin" uyarısıyla şöyle devam etti: “Dikkat dikkat, ilimizi ve ilçeleri için hava taarruzu tehlikesini bildiren kırmızı alarm verilmiştir. Acil ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzemelerle derhal sığınaklara veya hazırladığınız sığınma yerlerine girin. Yetkililerden tehlike geçti haberini alıncaya kadar bulunduğunuz yerleri terk etmeyin. Dikkat dikkat, ilimizi ve ilçeleri için hava taarruzu tehlikesini bildiren kırmızı alarm verilmiştir.”

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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