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Yer: Şişli! Holding binasına silahla ateş açıldı

19.04.2024 10:32
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İstanbul'da holding binasına silahlı saldırı! Şişli'de bulunan Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı. Kurşunlar binanın camlarına ve dış cephesine isabet etti.

Yer: Şişli! Holding binasına silahla ateş açıldı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

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İddiaya göre, holding binasının bulunduğu caddeye yaya olarak gelen kişi ya da kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle binaya silahla ateş açıldı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri, binada ve çevrede incelemelerde bulundu.

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Mermiler, binanın birinci katındaki camlara ve dış cepheye isabet etti.

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Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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ISTANBUL---SISLIDE-BULUNAN-ZORLU-HOLDIN_41964Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı holding
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