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  4. Yer: Şişli! Otomobilin arka koltuğunda ceset bulundu

Yer: Şişli! Otomobilin arka koltuğunda ceset bulundu

03.11.2024 17:01
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Şişli'de park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın arka koltuğunda yatar vaziyette bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirledi.

Yer: Şişli! Otomobilin arka koltuğunda ceset bulundu

Olay saat 13.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredekiler park halindeki bir otomobilin içerisinde bir kişinin uzun süredir hareketsiz halde olduğunu gördü.

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Otomobildeki kişiyi uyandırma çabaları sonuçsuz kalınca sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapısını açarken sağlık ekipleri ise yaptığı inceleme sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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DARP VE KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Bunun üzerine polis ekipleri çevrede önlem aldı.

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Kişinin üstünden Osman Eren'e (53) ait kimlik çıkarken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze, incelenmek üzere ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eren'in bedeninde herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli Otomobil
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