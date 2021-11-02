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  4. Yer: Sivas! Annesine uygunsuz mesaj gönderen adama kurşun yağdırdı

Yer: Sivas! Annesine uygunsuz mesaj gönderen adama kurşun yağdırdı

02.11.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Suşehri'nde 19 yaşındaki Yusuf İslam D., annesine telefondan uygunsuz mesaj gönderdiği gerekçesiyle tartıştığı 28 yaşındaki Yasin Yılmaz'ı tabanca ile vurarak öldürdü.

Yer: Sivas! Annesine uygunsuz mesaj gönderen adama kurşun yağdırdı

Olay, saat 17.30 sıralarında Suşehri ilçesi Camili köyünde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf İslam D., aynı köyde yaşayan Yasin Yılmaz ile köy muhtarı Kadir Duran'ın evinde oldukları sırada annesine telefondan uygunsuz mesaj gönderdiği gerekçesiyle tartıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre tartışma sırasında Yasin Yılmaz'ın tabancasını çekmesi üzerine Yusuf İslam D. üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yasin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

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GÖZALTINA ALINDI

Muhtar Kadir Duran'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Yusuf İslam D.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde Yasin Yılmaz ve şüpheli Yusuf İslam D.'ye ait 2 tabanca ele geçirildi. Yasin Yılmaz'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sivas
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