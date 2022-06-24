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  4. Yer: Sivas! Binadan kucağında çıkartıp çaldı, taşımakta zorlanınca bakın ne yaptı

Yer: Sivas! Binadan kucağında çıkartıp çaldı, taşımakta zorlanınca bakın ne yaptı

24.06.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta akülü araba hırsızı, geçtiğimiz gün çaldığı bir çocuğa ait akülü aracı taşıyamayınca sürerek uzaklaştı. Polis ekipleri, kent güvenlik kameralarından ise hırsızın kimliğini tespit etmeyi başardı. A.Ç. (25) isimli zanlı operasyonla yakalanırken, tahrip edildiği belirlenen akülü araç sahiplerine ulaştırıldı.

Akıllara durgunluk veren akülü araba hırsızlığı, Sivas'ta meydana geldi. Geçtiğimiz gün Mehmet Paşa Mahallesi Kongre Caddesi'nde evinin önündeki çocuğuna ait 8 bin lira değerindeki akülü aracı bulamayan H.Y., polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamerasında şahsın akülü arabayı binadan kucağında çıkarttıktan sonra taşımakta güçlük çekince binerek uzaklaştırdığı görüldü.

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AKÜLÜ ARAÇ HIRSIZI YAKAYI ELE VERDİ

Polis ekipleri, kent güvenlik kameralarından hırsızın kimliğini tespit etti. A.Ç. (25) isimli zanlı düzenlenen operasyonla yakalanırken, tahrip edildiği belirlenen akülü araç sahiplerine teslim edildi.

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“HEM KOMİK HEM DE UTANÇ VERİCİ BİR DURUM”

Mahalle esnafı Oğuzhan Sarıkaya, “Buradan alıyor akülü aracı, ilk başta kucağına almaya çalışıyor, alamayınca üzerine biniyor. Bunu yapan 25, 26 yaşlarında kocaman adam. Bu kadar komik bir olayı yapması bence çok saçma. Daha sonrasından binip kayboluyor ortalıktan. Bu mahalle temiz bir mahalle olduğu için böyle şeyler olmuyor. Temiz ve nezih bir yer olduğu için ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Hem komik bir durum hem de yapan kişi için utanç verici bir durum. Videoyu izlediğimde ilk başta kahkaha attım bir insan böyle bir şeyi nasıl yapabilir diye, daha sonrasından rezil olacağını düşündüm. Yaşanan olay çok komik bir olay. Ben olayı görmedim, haberlerden videoyu izledim ve videoyu izlediğimle konuşuyorum” dedi. (İHA)

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