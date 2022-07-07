Yer: Sivas! Boynuzu aracın kaportasında kaldı: "Kafası, gözü hep kan"

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık satışları da hız kazandı. Kurban pazarlarında kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar devam ederken, Sivas’ta kaçan bir kurbanlık kazaya neden oldu, ineğin boynuzu çarpan aracın kaportasında kaldı.

BAŞIBOŞ GEZİYORDU, KAZAYA NEDEN OLDU

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Kazada Sivas-Ankara karayolu üzerinde başıboş gezen bir inek kazaya neden oldu. İneğe çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken ineğin bir boynuzu otomobilin kaportasında kaldı.

Kaçan kurbanlığın neden olduğu kazaya ilişkin yayınlanan videoda bir kişinin "Kafası gözü hep kan" dediği duyuluyor.

Sahibi bilinmeyen ineğin kurban pazarından veya pazara kurban taşıyan kamyonlardan kaçtığı düşünülüyor. (İHA)

