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Yer: Sivas! Dışarıdan sıradan bir ev gibi görünüyor, içine giren şaşkına dönüyor... 'Bıçakla oyulmuş'

17.09.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta dışarıdan sıradan bir ev izlenimi veren ancak içine girince adeta tarihle karşılaşan kişiler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. İçeriye girenin motifleri incelemekten çıkamadığı evde 3. kuşak olarak konağın sahibi olan Hacı Mahmut Atalay, “Bu 2 asırlık konağı dedem Ermeni taş ustalarına yaptırmış. Bu odayı 6 ayda bıçakla işleme yaparak bitirmişler. Tavanda ki desenler bıçakla oyularak el işçiliğiyle yapılmış. Burası dedemden, babamıza, ondanda bize kaldı. İçeriye giren şaşırıyor'' dedi.

Yer: Sivas! Dışarıdan sıradan bir ev gibi görünüyor, içine giren şaşkına dönüyor... 'Bıçakla oyulmuş'

Sivas’ın Altınyayla İlçesinin Altınyurt mahallesinde bulunan müstakil ev dışarıdan bakıldığında sıradan bir ev gibi gözüküyor. Misafir olarak içeri girenler ise gözlerine inanamıyor. 2 asır önce Altınyayla’nın ileri gelenlerinden Abdulvahap Ağa tarafından Ermeni ustalara yaptırılan konuk odasının ahşap tavanı görenlerin dikkatini çekiyor. Büyük emek verilerek bıçakla tavana işlenen motifler Anadolu’da ender görülüyor. Konuk odasının 3. kuşak sahibi Hacı Mahmut Atalay, evin tavanında bulunan desenlerin 6 ayda yapıldığını söyledi.

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''GÜNÜMÜZDE Kİ YAPILARDA BÖYLE İŞLEMELER YOK''

Üçüncü kuşak olarak konağın sahibi olan Hacı Mahmut Atalay, konağın dışardan kötü göründüğünü fakat içine girenlerin şaşırdığını belirterek, “Bu 2 asırlık konağı dedem Abdulvahap Ermeni taş ustalarına yaptırmış. Bu odayı 6 ayda bıçakla işleme yaparak bitirmişler. Tavanda ki desenler bıçakla oyularak el işçiliğiyle yapılmış. Dış görüntüsü kötü gözüküyor ama içini gören şaşırıyor. Bu eserin bozulmaması gerekiyor, böyle yapılar bir daha ele geçmez. Günümüzde ki yapılarda böyle işlemeler yok. Ben buraya sahip olan 3’üncü kuşağım. Burası dedemden, babamıza, ondanda bize kaldı” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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