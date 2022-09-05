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Yer: Sivas! Duyduğu sese yöneldi, görünce şaşkına döndü: O esnada feryatlarını duydum

05.09.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir kişi piknikte duyduğu ses üzerine karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Bir yılanın kuşu yediğini gören vatandaş o anları kaydetti. Cihan Göksu, “Pikniğe gitmiştim, o esnada kuşun feryatlarını duydum. Bir anormallik var dedim. Kontrol etmek için gittim, yılan kuş yavrusunu yuvadan alıyordu. Yerken de çektim” dedi.

Yer: Sivas! Duyduğu sese yöneldi, görünce şaşkına döndü: O esnada feryatlarını duydum

Sivas Gemerek'te pikniğe giden bir kişi duyduğu ses üzerine karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Bir yılanın kuşu yediğini gören Cihan Göksu, hemen cep telefonuna sarılıp o anları kaydetti.

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SESE DOĞRU GİTTİ, ŞAŞKINA DÖNDÜ

Cihan Göksu isimli vatandaş Sızır kasabası Çatal say mevkiine piknik yapmaya gittiğinde bir kuşun çırpınış seslerini duydu. Sese doğru giden Göksu, şaşkınlığını gizleyemedi. Dev bir yılanın kuşu yuttuğu anlara şahit olan Göksu, hemen cep telefonuna sarıldı. Cep telefonunun kamerasını açan Göksu, adeta ağaçların arasında kamufle olmuş yılanın kuşu yuttuğu anları kayda aldı.

"YILAN KUŞ YAVRUSUNU YUVADAN ALIYORDU"

O anları kaydeden Cihan Göksu, “ Pikniğe gitmiştim, o esnada kuşun feryatlarını duydum. Bir anormallik var dedim. Kontrol etmek için gittim, yılan kuş yavrusunu yuvadan alıyordu. Yerken de çektim” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas yılan
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