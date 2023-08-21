Yer: Sivas... Görenleri kendine hayran bırakıyor! Kilometrelerce uzunlukta

Sivas Kangal ilçesi Mancılık köyü yakınlarından geçen ve yerden bakıldığında normal bir akarsuyu andıran menderes dron ile havadan çekilen görüntüsüyle etkileyici manzaralar sunuyor.

BOZKIR ORTASINDAKİ GİZLİ HAYAT!

Kangal ilçesine bağlı Mühürkulak köyünden doğarak, akarsu yatak eğiminin azalması, akarsuyun akış hızının ve aşındırma gücünün azalmasına sonrası oluşan menderes 15 kilometreden fazla yol kat ederek Fırat nehrine dökülüyor.

Bölge halkı tarafından sulu tarımda da kullanılan ırmak havadan çekilen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Sarı bozkırı adeta yeşillendiren ırmak doğa severlerin ilgisini çekiyor.

"ÇOK GÜZEL BİR GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Mancılık Köyü Muhtarı Yalçın Dallıkavak, akarsuyun güzel bir görüntüsü olduğunu ifade ederek, “Arkamızdaki ırmağın doğuşu Mühürkulak köyünden geliyor. Armamızda da 15 kilometre bir yol var. Menderes oluşarak geliyor bu su. Buradan Hamal köyü, Hamal köyünden Tohma Çayına oradan da Fırat nehrine karışıyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Bozkır, ortada da menderes akıyor” dedi.

"İNTERNETTEN HARİTALARDAN BAKINCA ÇOK HOŞUMUZA GİDİYOR"

Köy sakinlerinden Rafet Özdemir ise, “Takriben 14 kilometre bir uzunluğa sahip. Bu esnada birkaç köy faydalanmaktadır. İnternetten haritalardan bakınca çok hoşumuza gidiyor. Bizim köyün üst tarafından da var bu menderes. Çok güzel muhteşem” dedi. (İHA)

