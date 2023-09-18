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Yer: Sivas! Hasta yakını polis memuru, güvenlik görevlileri ve polise saldırdı

18.09.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta biri polis 3 hasta yakını, polis ve güvenlik görevlilerine saldırdı. Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' verilmesi üzerine hastaneye takviye ekipler sevk edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru açığa alındı.

Yer: Sivas! Hasta yakını polis memuru, güvenlik görevlileri ve polise saldırdı

Olay, 15 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Sivas Numune Hastanesinde meydana geldi. Yoğun bakım servisinde yatan ve entübe olan annesi için hastaneye giden memuru Y.P, kardeşi T.P ve yakınları B.K ile hastane güvenlik personeli arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı. O sırada hastanede başka bir olay için bulunan polis ekipleri meslektaşlarını sakinleştirmek için kavgaya müdahale etmek istedi. Konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Büyüyen tartışma sonrası polis memuru ve diğer hasta yakınları kavgaya müdahale eden polis memurlarına da saldırdı. T.P. isimli hasta yakınının elinde bulunan bastonla polis memurlarına vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sağlık çalışanlarının 'beyaz kod' verilmesi üzerine hastaneye takviye ekipler sevk edildi.

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AÇIĞA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis memuru Y.P soruşturma çerçevesinde açığa alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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polis Sivas

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