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  4. Yer: Sivas! Kangallar kovaladı: Nesli tükenme tehlikesi altında... 'Ormanın hayaleti' kamerada!

Yer: Sivas! Kangallar kovaladı: Nesli tükenme tehlikesi altında... 'Ormanın hayaleti' kamerada!

19.11.2024 14:18
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19.11.2024 14:18
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Sivas'ta nesli tükenme tehlikesindeki hayvanlar listesinde yer alan vaşak, Kangal köpeklerinden kaçıp bir ağaca tırmandı. Vaşağın ağaçtaki görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Nesli tükenme tehlikesinde olan ve ülkemizde de bazı bölgelerde görülen vaşak bu sefer Sivas'ta görüldü. Kangal köpekleri tarafından kovalandı. 'Ormanın hayaleti' lakabıyla da bilinen vaşak bir ağaca tırmandı.

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KANGALLARDAN KORKUP AĞACA SAKLANDI

Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyünde arazide koyun sürüsünü otlatan Selahattin Taş ve Fatih Ayvaz, ormanın hayaleti olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki vaşak ile karşılaştı.

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Etrafta gezinen vaşağı, koyun sürüsünü korumada görevli Kangal köpekleri fark edip, kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan vaşak, yakındaki bir ağaca tırmandı. Vaşak, köpeklerin uzaklaştırılmasıyla ağaçtan inip koşarak gözden kayboldu.

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Vaşağın ağaçtaki görüntüleri sürü sahipleri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Kangal vaşak
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