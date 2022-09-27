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Yer: Sivas! Şifa arayanlar bu su için akın ediyor... 'Duş alan da var'

27.09.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta şifalı olduğu iddia edilen su için vatandaşlar akın ediyor. Felçli ve eklem ağrısı çeken kişilerin iyileştiği söylenirken köy sakinlerinden biri, “Buraya gelip abdest alıyorlar, duş alıyorlar, adından yukarı da bulunan türbeyi ziyaret ediyorlar. Buranın suyu çok soğuk ve güzel bir sudur. Buraya çevre illerden sık sık ziyarete geliyorlar” açıklamalarında bulundu.

Yer: Sivas! Şifa arayanlar bu su için akın ediyor... 'Duş alan da var'

Sivas merkeze 33 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltek köyünde Horasan erenlerinden olduğu düşünülen Çeltek Baba Türbesi ve Çeltek Baba Şifa Hamamının şifalı olduğuna inanılıyor. Yer altından gelen suyun felçli hastaları iyileştirdiği düşünülüyor.
Çeltek Baba Türbesinin ziyaretçisi Ayfer Esen, kendisinin uyku rahatsızlığı olduğunu ve burada şifa bulduğunu belirterek, “Bu suyun şifalı olduğu söylendiği için buraya geldim. Bu benim 3’üncü gelişim. Şükürler olsun ki baya şifasını gördüm. Burası bana çok iyi geldi. Ben sürekli uyuyordum, aşırı halsizlik vardı bende” dedi.

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Esen, komşusunun da felç hastası olduğunu ifade edip, “Benim komşum felç geçirmişti. Buraya geldikten sonra baya düzelmeler oldu. Durumu baya kötüydü ama buraya gelince düzeldi” diye konuştu.

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“ÇEVRE İLLERDEN SIK SIK ZİYARETE GELİYORLAR”

Köy sakinlerinden Sezai Develi, Çeltek Baba Türbesine yoğun ilgi gösterildiğini vurgulayarak, “Buraya gelip abdest alıyorlar, duş alıyorlar, adından yukarı da bulunan türbeyi ziyaret ediyorlar. Buranın suyu çok soğuk ve güzel bir sudur. Buraya çevre illerden sık sık ziyarete geliyorlar” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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