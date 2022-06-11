HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Sultangazi! İki çocuk annesi kadın ekmek almaya çıktı, bir daha geri dönmedi

Yer: Sultangazi! İki çocuk annesi kadın ekmek almaya çıktı, bir daha geri dönmedi

11.06.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de, ekmek almak için evden çıkan 38 yaşındaki iki çocuk annesi Saliha Erol geri dönmedi. Eşi Salih Erol ve yakınları sokak sokak gezerek, genç kadını arıyor. Çaresiz eş, ''Kötü, art niyetli insanların eline geçmesinden korkuyorum. Telefonu bir yere mi attılar, onu bir yere mi götürdüler? Ne oldu bilmiyoruz. 19 yıllık evliyiz ve aramızda hiçbir sorun yok. Duramıyorum, yere sığamıyorum. 9 yaşındaki çocuğum olayı kavrayamadı henüz. Annesinin gelmesini bekliyor'' diyerek yardım istedi.

Yer: Sultangazi! İki çocuk annesi kadın ekmek almaya çıktı, bir daha geri dönmedi

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Saliha Erol (38), geçen perşembe günü sabah saat 10.00 sıralarında 9 yaşındaki çocuğuna ekmek almaya gideceğini söyleyerek, evden çıktı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Erol, geri dönmeyince eşi Salih Erol, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarıyla birlikte eşi Saliha Erol'u sokak sokak gezerek arayan Salih Erol, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Eşinin gittiği güzergahtaki güvenlik kamera kayıtlarını polise ileten Salih Erol, eşinin hayatından endişe ettiğini söyledi.

Screenshot_20

"İKİ ÇOCUĞUM ANNESİZ KALMASIN"

Erol, “Perşembe günü eşim, küçük çocuğumuza ekmek almaya gideceğini söyleyerek sabah saat 10.00'da evden çıkıyor. Sonra haber alamadık. Saat 15.00 gibi oğlumun haber vermesiyle durumdan haberdar oldum. İş yerinden çıkıp, eve geldim. Emniyete ve Gaziosmanpaşa Savcılığı'na kayıp başvurusunda bulunduk. Panik atak rahatsızlığı var. Tedavi görüyordu. Kullandığı ilaçlar vardı. Doktoru o ilaçları bırakmasını söyledi. O ilaçları bıraktıktan sonra içine kapanık oldu. Kimse ile konuşmak istemiyordu.

Screenshot_21

''CEP TELEFONUNA ULAŞAMIYORUZ''

Kendisini merak ediyoruz. Perşembe gününden beri sokak sokak gezip, kendisini arıyoruz. Evden çıkarken komşumuz ile yolda karşılaşıyorlar. Bir süre sohbet edip, ekmek almaya gideceğini söylüyor. Cep telefonuna ulaşamıyoruz. Telefonu iki gün açıktı. Biz sürekli kendisini aradık. Sanırım bundan dolayı şarjı bitmiş olabilir. Kötü, art niyetli insanların eline geçmesinden korkuyorum. Telefonu bir yere mi attılar, onu bir yere mi götürdüler? Ne oldu bilmiyoruz" dedi.

sultangazide-ekmek-almak-icin-evden-cikan-kadin-geri-donmedi_8255_dhaphoto5

Salih Erol, "Herkesin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Yetkililerin elinden gelenin fazlasını yapmasını istiyoruz. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. İki çocuğum annesiz kalmasın. 19 yıllık evliyiz ve aramızda hiçbir sorun yok. Duramıyorum, yere sığamıyorum. Bir netice almak istiyorum. 9 yaşındaki çocuğum olayı kavrayamadı henüz. Kendisine bir şey söylemedik. Annesinin gelmesini bekliyor" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetik oldu yaşamadığı kabus kalmadı!Estetik oldu yaşamadığı kabus kalmadı!
Küstah sözler! "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"Küstah sözler! "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"
Malatya ziyaretinde 'çakal' gerginliği!Malatya ziyaretinde 'çakal' gerginliği!
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Mükremin Gezgin'in doğum videosu çektiği tıp merkezi...

Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…

Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…

4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"

4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"

Hastanın karnından 17 kiloya yakın kitle çıkartıldı

Hastanın karnından 17 kiloya yakın kitle çıkartıldı

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Tamamen çıplak yarışmacı sunucuya göz kırptı! “Yanlış kadını...”

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.