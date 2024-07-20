HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Taksim! Günlerdir sürüyor, çözüm bulunamadı: '21.yüzyılda yaşıyoruz ama bir şeyi aşamıyoruz'

Yer: Taksim! Günlerdir sürüyor, çözüm bulunamadı: '21.yüzyılda yaşıyoruz ama bir şeyi aşamıyoruz'

20.07.2024 17:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Taksim'de esnaf, günlerdir uzun aralıklarla elektrik kesintisi sorunuyla mücadele ediyor. "Taksim Meydanı burası ya 21.yüzyılda yaşıyoruz ama bir şeyi aşamıyoruz" diyen esnaf, BEDAŞ'tan sıkıntının bir an önce giderilmesini istedi.

Yer: Taksim! Günlerdir sürüyor, çözüm bulunamadı: '21.yüzyılda yaşıyoruz ama bir şeyi aşamıyoruz'

İstanbul Taksim Meydanı'nda bulunan bazı dükkanlarda günlerdir aralıklı elektrik kesintisi yaşadığını söyleyen esnaf duruma tepki gösterdi. İş yapamadıklarını, sıcaktan içeriye az sayıda müşteri girdiğini ve mağdur olduklarını belirten işletmeler BEDAŞ yetkililerine seslenerek bir an önce elektrik sıkıntısının giderilmesini istedi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

"BİR ARIZAYI 1 HAFTADIR BULAMIYORLAR"

Elektik kesintisinin nedenini kendilerinin de bilmediğini söyleyen Fahrettin Çakmak, ‘'Sağ olsun BEDAŞ 3-4 gündür elektriğimiz yok. Jeneratör var, jeneratör de bu sıcakta çalışmıyor, şişiyor ve şu an da istirahate çekildi. Otomatiğe geçti. Bir arızayı 1 haftadır bulamıyorlar. Elektrikler her gün gelip gidiyor, şu ana kadar 2 tane dolap motoru yaktık. Bunların parasını kim verecek? Taksim Meydanı burası ya 21.yüzyılda yaşıyoruz ama bir şeyi aşamıyoruz. Faturaya koşuyoruz ama elektriğe bir çözüm bulamıyoruz. İçerisi yanıyor, biz de burada yanıyoruz. Klimalar da çalışmıyor'' dedi.

"OLACAK İŞ DEĞİL YA BURASI TAKSİM"

3 günden beri elektriklerin kesik olduğunu belirten Gencay Çanak ise ‘'3 günden beri dükkandayız ve jeneratör yakıyoruz. Mazotun litresi 50 lira olmuş. Arıyoruz, geliyorlar, bakıyorlar ve gidiyorlar. Çözüm yok. Arıyorum diyorum ki, mazotun litresi 50 lira olmuş, sen bana çözüm üretmiyorsun. Bana ‘yapacağız, tadilat var' diyorlar ama hala gelen giden yok yani. Olacak iş değil ya burası Taksim. Dünyanın göz bebeği, turizmin merkezi. Klimalar da çalışmıyor, içeri müşteri giremiyor. Giren müşteriler de karanlıkta yemek yiyorlar. Durmuyorlar yani'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Tekirdağ'da sıcaktan bunalan vatandaşlar denizde serinlediTekirdağ'da sıcaktan bunalan vatandaşlar denizde serinledi
Anahtar Kelimeler:
elektrik kesintisi taksim
En Çok Okunan Haberler
Önce silahla vurdu sonra kafasını tekmeledi!

Önce silahla vurdu sonra kafasını tekmeledi!

Bir iş insanı daha denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi!

Bir iş insanı daha denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi!

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca ormana götürüp elini bağladı! Akılalmaz detaylar: "Belimi kırdı"

Eşinin üzerinde sigara kokusu alınca ormana götürüp elini bağladı! Akılalmaz detaylar: "Belimi kırdı"

Erdoğan, Özel ve Bahçeli yemekte bir araya geldi! İşte ele alınan konular

Erdoğan, Özel ve Bahçeli yemekte bir araya geldi! İşte ele alınan konular

'En unutamadığım itiraf' diyerek anlattı! 'Kocamın ikiziyle yattım...'

'En unutamadığım itiraf' diyerek anlattı! 'Kocamın ikiziyle yattım...'

Beklenen oldu... O ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece

Beklenen oldu... O ilçede hissedilen sıcaklık 62.5 derece

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.