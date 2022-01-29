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  4. Yer: Taksim! Polis şüphelenip takibe aldı, üzerine atlayarak yakaladı

Yer: Taksim! Polis şüphelenip takibe aldı, üzerine atlayarak yakaladı

29.01.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de polisin dikkatinden kaçmayan hırsızlık olayı saniye saniye görüntülendi. Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda bir hırsız, kadının cep telefonunu yürüdüğü esnada yankesicilik yöntemiyle çaldı. Olayı gören güven timleri, kaçan şahsı cadde üzerinde üstüne atlayarak suçüstü yakaladı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Sıfdın B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yer: Taksim! Polis şüphelenip takibe aldı, üzerine atlayarak yakaladı

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bir hırsız, kadının cep telefonunu yürüdüğü esnada yankesicilik yöntemiyle çaldı. Olayı gören güven timleri, kaçan şahsı cadde üzerinde üstüne atlayarak suçüstü yakaladı. Hareketli anlar kameralara saniye saniye yansırken, gözaltına alınan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS, TAKİBE ALDI

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliğine bağlı tim, cadde üzerinde bir şahıstan şüphelenerek takibe aldı. Şahıs bir süre sonra caddede yürüyen Hatice A.’nın cep telefonunu montunun sağ cebinden yankesicilik yöntemiyle çaldı.

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ÜSTÜNE ATLAYARAK YAKALADILAR

Hırsızlık olayını gören güven timleri, şahsı yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri cadde üzerinde hızla uzaklaşan şahsın arkasından yaklaşarak üstüne atladı. Suçüstü yakalanan şahsı etkisiz hale getiren güven timleri, gözaltına alarak emniyete götürdü. Yaşanan hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Sıfdın B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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