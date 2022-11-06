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Yer: Taksim... Turistlere sinirlenen seyyar satıcı bıçak çekti! Korku dolu anlar yaşandı

06.11.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de hareketli anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi üzerinde seyyar satıcı olduğu öğrenilen bir şahıs, masaj aleti satmak istediği turistler, aleti satın almayınca sinirlenerek bıçak çekti. Polis, küfür ve tehditler ederek bıçak savuran şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahsın elindeki bıçağı bırakmayarak polislere savurması üzerine ekipler caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bir anlık dalgınlığından faydalanan Güven Timleri, saldırganı gözaltına aldı.

Beyoğlu Taksim'deki korkutan olay, önceki gün öğle saatlerinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyyar satıcılık yapan F.D., Rusya Başkonsolosluğu önünde turistlere masaj aleti satmak istedi. Turistin aleti satın almaması üzerine öfkelenen şahsı, onlara bıçak çekti. Küfür ve tehditler ederek bıçak savuran şahsı gören vatandaşların polis ekiplerine ihbarda bulundu.

GÜVEN TİMLERİ SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Şahsın elindeki bıçağı bırakmayarak polislere savurması üzerine polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Dakikalarca süren çalışmalar sonucunda bir anlık dalgınlığından faydalanan güven timleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi. Elindeki bıçağı da alan güven timleri, şahsı kelepçeledikten sonra emniyete götürdü. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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MASAJ ALETİ SATMADIĞI İÇİN BIÇAK SAVURMUŞ

İfadesi alınan şahsın, turistlere masaj aleti satmak istediği, turistlerin almak istemediği, bunun üzerine turistlere bıçak çektiği öğrenildi. Emniyette “görevli memura mukavemet”, “silahlı tehdit” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlem yapılan F.D. adliyeye sevk edildi. (İHA)

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