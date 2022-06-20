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Yer: Tekirdağ! Başıları kesilmiş, derileri yüzülmüş şekilde bulundular, korkunç şüphe

20.06.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da vatandaşlar ormanlık alanda başı kesilmiş, derisi yüzülmüş ve etleri kemiklerinden ayrılmış iki at iskeleti buldu. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek inceleme başlattı.

Yer: Tekirdağ! Başıları kesilmiş, derileri yüzülmüş şekilde bulundular, korkunç şüphe

Tekirdağ Çerkezköy'de ormanlık bir alanda kesilmiş 2 atın kemikleri buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek inceleme başlattı.

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BAŞI KESİLMİŞ, DERİLERİ YÜZÜLMÜŞ

İlçeye bağlı Bağlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda vatandaşlar, ağaçların arasında başı kesilmiş, derisi yüzülmüş ve etleri kemiklerinden ayrılmış iki at iskeleti fark etmeleri üzerine hemen telefonlarına sarıldı. Durumun kendilerine bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri; atın kesilen başını, iskeletinin olduğu yerden 20 metre uzaklıktaki bir ağacın yanında buldu.

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KASAP VEYA LOKANTALARA SATILDIĞINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Atları kesip parçalara ayıran kişileri belirlemek için bölgede araştırma yapan polis ekipleri, kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek inceleme başlattı. Ayrıca bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.
Öte yandan, daha önce de bölgede kesilen atlara ait kemik parçalarına rastlandı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA


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Tekirdağ
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