Yer: Tekirdağ! Başıları kesilmiş, derileri yüzülmüş şekilde bulundular, korkunç şüphe

Tekirdağ Çerkezköy'de ormanlık bir alanda kesilmiş 2 atın kemikleri buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek inceleme başlattı.

BAŞI KESİLMİŞ, DERİLERİ YÜZÜLMÜŞ

İlçeye bağlı Bağlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda vatandaşlar, ağaçların arasında başı kesilmiş, derisi yüzülmüş ve etleri kemiklerinden ayrılmış iki at iskeleti fark etmeleri üzerine hemen telefonlarına sarıldı. Durumun kendilerine bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri; atın kesilen başını, iskeletinin olduğu yerden 20 metre uzaklıktaki bir ağacın yanında buldu.

KASAP VEYA LOKANTALARA SATILDIĞINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Atları kesip parçalara ayıran kişileri belirlemek için bölgede araştırma yapan polis ekipleri, kesilen at etlerinin çevredeki kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek inceleme başlattı. Ayrıca bölgedeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Öte yandan, daha önce de bölgede kesilen atlara ait kemik parçalarına rastlandı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA



