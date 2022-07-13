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Yer: Tekirdağ! Çok sayıda ekip sevk edildi, mahallede sıkı güvenlik önlemi alındı: Yaralılar var

13.07.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da çocuklar arasında başlayan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla taşlı-sopalı kavga çıktı. Olayda 10 kişi yaralanırken 10 kişi de gözaltına alındı. Polis, aileler arasında olası yeni kavga yaşanmaması için mahallede sıkı güvenlik önlemi aldı.

Yer: Tekirdağ! Çok sayıda ekip sevk edildi, mahallede sıkı güvenlik önlemi alındı: Yaralılar var

Olay, Tekirdağ Kapaklı'da meydana geldi. Dün, çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla taşlı-sopalı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken 10 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı. Takviye ekiplerin sevk edildiği olayda ekipler, olası yeni kavga yaşanmaması için mahallede sıkı güvenlik önlemi aldı.

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AİLELER DE KARIŞTI, KAVGA ÇIKTI

Dün öğleden sonra Kapaklı’nın İnönü Mahallesi’nde çocuklar arasında çıkan kavga, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Ancak saat 21.00 sıralarında ikinci kez yaşanan tartışmaya çocukların aileleri de karışınca taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalede zor anlar yaşaması üzerine bölgeye takviye polis ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı kavga güçlükle sonlandırıldı.

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MAHALLEDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kavgada yaralanan 10 kişi, Çerkezköy ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, aileler arasında olası yeni kavga yaşanmaması için mahallede sıkı güvenlik önlemi aldı. Olaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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