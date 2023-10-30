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Yer: Tekirdağ! Fay hattında su ararken gaz buldular: 5 gündür devam ediyor

Mynet Haber

Mynet Haber

26 dakika önce

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye giden mahalle muhtarı Altıntaş, kuyudan çıkan gazı poşete doldurarak test yaptı.

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