Yer: Tekirdağ! Fay hattında su ararken gaz buldular: 5 gündür devam ediyor
Mynet Haber
26 dakika önce
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye giden mahalle muhtarı Altıntaş, kuyudan çıkan gazı poşete doldurarak test yaptı.
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