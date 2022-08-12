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  4. Yer: Tekirdağ! Güvenlik görüntülerini izleyen baba isyan etti: Bu toplum zararlısını bulun

Yer: Tekirdağ! Güvenlik görüntülerini izleyen baba isyan etti: Bu toplum zararlısını bulun

12.08.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da meydana gelen korkunç olayda küçük çocukların bulunduğu ara sokakta hızla gelen bir araç dehşete düşürdü. O anları güvenlik kamerasından izleyen ve Twitter'dan paylaşan baba, ''Şehir magandası, kızımın da oynadığı sokakta ölüm saçacak hızda ilerliyor. Çocuklar son anda ezilmekten kurtuluyor. Lütfen bu toplum zararlısını bulup hayatları tehlikeye atmaktan yargılayın'' diyerek çağrıda bulundu.

Tekirdağ'ın Yeniçiftlik ilçesinde meydana gelen olayda hızla araç süren kişi çocukların oyun oynadığı ara sokakta neredeyse faciaya yol açıyordu. Anadolu Ajansı spor muhabiri olan Murat Kaya, kızının da bulunduğu sokakta çocukların oyun oynadığını söyleyerek dehşet anlarını Twitter hesabından paylaştı.

Kaya, '' Şehir magandası, kızımın da oynadığı sokakta ölüm saçacak hızda ilerliyor. çocuklar son anda ezilmekten kurtuluyor. Lütfen bu toplum zararlısını bulup hayatları tehlikeye atmaktan yargılayın. Daracık sokak ve inanılmaz bir hız. Bile bile çocukların üzerine sürüyor. Topu kaçan kızcağız son anda ezilmekten kurtuluyor. Bazen kötü olayları önlemek, o olay olmadan da gerçekleşebilir. bu tür insanlara (!) çok çok dikkat edilmeli'' dedi.

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''SÜRÜCÜ HASTA TAŞIMIYOR''

Kaya 'Sürücü hasta taşıyor olabilir' yorumları üzerine ise, ''Sürücü hasta falan taşımıyor. Ben görevde yurt dışındayım. Eşimin anlattığına göre, sürücü sahile kadar gelip dönmeye çalışırken duvara sürtüyor. Daha sonra da sözde sinirlenip arabayı o daracık sokakta son hızla ve çocukları umursamadan sürüp yola gidiyor'' ifadelerini kullandı.

Yapılan ihbar üzerine aracın kiralık, şahsın da alkollü olduğu, sürücünün para cezası alarak ehliyetine el konulduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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