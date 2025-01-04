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  4. Yer: Tekirdağ! Marmara Denizi'nde istila: Yayılabilir

Yer: Tekirdağ! Marmara Denizi'nde istila: Yayılabilir

04.01.2025 16:38
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Marmara Denizi'nde etkili olan lodos sonrası Tekirdağ kıyılarında yoğun miktarda kızıl yosun birikimi meydana geldi. Kızıl yosunların kıyılarda yoğunlaşmasının, rüzgar ve dalga etkisiyle daha da yayılabileceği düşünülüyor.

Yer: Tekirdağ! Marmara Denizi'nde istila: Yayılabilir

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkili olan lodosun ardından kıyılarda yoğun miktarda kızıl yosun birikimi görüldü.
Son günlerde etkili olan lodos, deniz yüzeyindeki kızıl yosunları kıyılara sürükledi.

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KÖTÜ KOKUYA YOL AÇTI

Özellikle Süleymanpaşa sahilinde yoğunlaşan birikim, hem görsel kirliliğe yol açtı hem de kötü bir kokuya neden oldu. Kıyı şeridini kaplayan yosunlar, sahil boyunca belirgin bir tabaka oluşturdu.

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YAYILABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kızıl yosunların kıyılarda yoğunlaşmasının, rüzgar ve dalga etkisiyle daha da yayılabileceği düşünülüyor.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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