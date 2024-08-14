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Yer: Tokat! 3 yılda 35 kilo para biriktirdi: Sonra ise...

14.08.2024 10:55
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Tokat'ta 24 yaşındaki Şinasi Ağıl ismindeki genç 3 yıl boyunca toplamda 35 kilo ağırlığında para biriktirdi. Yaklaşık 7 bin 800 liraya tekabül eden paraları Ağıl, ihtiyaç sahiplerine dağıtma kararı aldı.

Yer: Tokat! 3 yılda 35 kilo para biriktirdi: Sonra ise...

Tokat’ta 24 yaşındaki Şinasi Ağıl, 3 yıl önce bir iş yerinde çırak olarak çalışmaya başladığında, gelecekte kendi iş yerini açma hayaliyle küçük birikimlere başladı. İleride iş yeri sahibi olursa bu birikimleri işinin masraflarına harcama niyetiyle madeni para biriktirmeye başlayan Ağıl, zamanla bu birikimini farklı bir şekilde değerlendirme kararı aldı. İlk başlarda cam şişede madeni paralar biriktiren Ağıl, şişenin çabuk dolması ve kapağının kolay açılmasından dolayı daha güvenli bir kumbara arayışına girdi.

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35 KİLO PARA BİRİKTİRDİ

Kendi tasarımı olan bir yöntemle klima gaz tüpüne para girecek kadar bir delik açarak bu tüpü kumbaraya dönüştürdü. Zamanla biriktirdiği miktar arttıkça, madeni paraların yanına kağıt paralar da ekleyen genç girişimci, 3 yılın sonunda 35 kilo ağırlığında ve yaklaşık 7 bin 800 TL değerinde para biriktirdi. Kendi işini kurup lastik dükkânı açan Şinasi Ağıl, işlerinin iyi gitmesi ve ekonomik durumunun yerinde olması nedeniyle bu paraya artık ihtiyacı kalmadığını düşündü. Kumbaranın dolduğunu görerek ispiral ile delik açan Ağıl, biriktirdiği parayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Altıyüzevler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran’a teslim etti.

3 YIL SÜRDÜ

3 yılda 35 kilo madeni ve kağıt para biriktirdiğini söyleyen Şinasi Ağıl, “Üç yıl önce bir yerde çırak olarak çalışırken ileride dükkanım olursa onun bir masrafında kullanırım diye bozuk para biriktirmeye başladım. Çık şükür dükkanımı açtım. Halimiz vaktimiz yerinde. Bu kumbaradaki paraya da ihtiyacım kalmadığı için ihtiyaç sahiplerine dağıtılsın diye mahalle muhtarına teslim etmeye karar verdim. İlk başta cam şişe içerisinde biriktirmeye başladım. Baktım doluyor ben de klima gaz tüpünü kestim ona biriktirmeye devam etti. 3 yılda 30 kiloyu geçen toplamda da 7 bin 800 TL civarında para biriktirdim. Eski demir veya cam kumbaraların açılması kolay. Nefis sahip çıkamıyoruz. Açılması daha zor bir kumbara olsun ki hem açamayalım uğraş gerektirsin ki elimiz ona gitmesin diye böyle bir demir kumbara tercih ettim” dedi.

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Altıyüzevler Mahallesi Muhtarı Mücahit Duran ise “Şinasi’nin bu düşüncesi çok büyük bir özveri ve davranış. Mahallede de esnaf arkadaşım olduğun için böyle bir birikim yaptığını biliyorum. Biz de bunu inşallah güzel kişilere ulaştıracağız” diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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