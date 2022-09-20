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Yer: Tokat! Cebindeki son 30 TL ile kazı kazan aldı: Büyük ikramiyenin sahibi oldu

20.09.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta 49 yaşındaki işçi emeklisi Dursun Koçyiğit, cebindeki son 30 lirasıyla aldığı Kazı-Kazan'dan 2 milyon lira ikramiye kazandı. Koçyiğit "Ben de inanamadım, o da makineye okutunca öğrendik. İkramiye ile oğluma bir iş yeri açar, evlendiririm, arabasını alırım. Babalık görevimi yaparım" dedi.

Yer: Tokat! Cebindeki son 30 TL ile kazı kazan aldı: Büyük ikramiyenin sahibi oldu

Tokat'ta işçi emeklisi Dursun Koçyiğit, oynadığı kazı kazandan 2 milyon TL kazandı. Devamlı kazı kazan oynamadığını söyleyen Koçyiğit, "En son cebimde 30 lira param vardı. Onunla da sigara alacaktım. Büfede oynayıp oynamama konusunda kararsız kaldım. 'Nasipse çıkar' dedim ve oynadım" dedi.

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SON 30 LİRASIYLA KUPON ALDI

Tokat'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Dursun Koçyiğit, dün akşam Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan şans oyunları bayisine giderek, cebinde kalan son 30 lirasıyla Kazı Kazan kuponu satın aldı. Bayide aldığı kuponu kazımaya başlayan Koçyiğit, 2 milyon liralık ikramiye kazandığını gördü. Bayiye kuponu teyit ettiren Koçyiğit, büyük mutluluk yaşadı.

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"NASİPSE ÇIKAR DEDİM VE OYNADIM"

Çok heyecanlı olduğunu belirten Koçyiğit, "Çarşıya bir iş için geldim. Cebimde 30 lira param vardı. 'Bir tane 30'luk alayım, şansımı deneyeyim. Çıkarsa çıkar, çıkmaz ise şansa' dedim. Bir de baktım 2 milyon lira ikramiye çıktı. Çok heyecanlıyım. Hemen büfe görevlisinin yanına koştum. Ben de inanamadım, o da makineye okutunca öğrendik. İkramiye ile oğluma bir iş yeri açar, evlendiririm, arabasını alırım. Babalık görevimi yaparım. Ben devamlı oynamıyordum. Arada sırada oynarım. En son cebimde 30 lira param vardı. Onunla da sigara alacaktım. Büfede oynayıp oynamama konusunda kararsız kaldım. 'Nasipse çıkar' dedim ve oynadım" diye konuştu.

Büfe görevlisi Yücel Ergin ise, "Arkadaş geldi buradan Kazı Kazan aldı. Bir tane verdim, ona da 2 milyon lira çıktı. O da heyecanlandı, biz de heyecanlandık" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Kazı Kazan
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