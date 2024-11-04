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  4. Yer: Tokat! Kavgayı ayırmak istemişti hayatından oldu...

Yer: Tokat! Kavgayı ayırmak istemişti hayatından oldu...

04.11.2024 21:02
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Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Fatih Ersoy, A.K.'nin kullandığı tabancadan çıkan kurşunla karnından ağır yaralandı. Ersoy, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yer: Tokat! Kavgayı ayırmak istemişti hayatından oldu...

Olay saat 16.30’da Tokat’ın Turhal ilçesi Milli Egemenlik Parkı'nda meydana geldi. İki grup arasında parkta kavga çıktı. Olay yerinde bulunan Fatih Ersoy, tarafları ayırmak istedi. Ersoy’un ayırmaya çalıştığı sırada kavga edenlerden A.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Ersoy, karnından vuruldu. Şüpheli, suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ersoy, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kaçan A.K. ile kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kavga
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