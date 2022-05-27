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  4. Yer: Tokat! Villasını çok sevdiği oğlunun üzerine yaptı, 77 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı: Sevmek suçmuş demek ki, hayırsız evlat

Yer: Tokat! Villasını çok sevdiği oğlunun üzerine yaptı, 77 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı: Sevmek suçmuş demek ki, hayırsız evlat

27.05.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta oturduğu villayı oğlunun satmak istemesi üzerine 'Bu villa satılamaz' pankartı asan 77 yaşındaki Ali Yılmaz, ''Ben ölünceye kadar bu evi sattırmamak istiyorum. 3 çocuğumun en küçüğüydü, başarılıydı. Sevdiğim için onun üzerine tapu yaptırdım. Kanunda sevmek suçmuş demek ki. Devletim beni suçlu buldu, hukuk elimden aldı ona sattırıyor. Bu evi almaya gelenler yazıyı okuduktan sonra çekip gidiyor. Yalnız oğlum beni buradan tahliye davası ile çıkartacak. Dava açmış'' şeklinde konuştu.

Tokat'ta Karşıyaka Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı villada ikamet eden emekli Ali Yılmaz (77) balkona pankart astı. Pankartta “Bu villa satılamaz. Baba oğula tapu etmiştir. Hayırsız evlat bu villayı kesinlikle satamaz. Münazaalıdır baba oğul kavgalıdır” yazısı dikkat çekti. 1993 yılında 3 çocuk annesi eşinin İstanbul’da tren kazasında hayatını kaybettiğini ifade eden Yılmaz, 15 yıl sonra ikinci evliliğini yaptığını söyledi. 2013 yılında eşi Latif Yılmaz ile İstanbul’dan memleketleri Tokat’a dönen Yılmaz, oğlunun adına tapu yaptırdığı villada ikamet etmeye başladığını ileri sürdü.

Yaklaşık 1,5 yıl önce eşinin hayatını kaybetmesi ile birlikte yalnız yaşamaya başlayan Yılmaz, oğlunun evi satmak istediğini belirterek, “Ben ölünceye kadar bu evi sattırmamak istiyorum. Ben öldükten sonra ne yaparsa yapsın. Zaten onun üzerine tapulu. 3 çocuğumun en küçüğüydü, başarılıydı. Sevdiğim için onun üzerine tapu yaptırdım. Kanunda sevmek suçmuş demek ki. Şimdi de devletim beni suçlu buldu, hukuk elimden aldı ona sattırıyor” dedi.

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YAZIYI GÖRENLER EVİ ALMAKTAN VAZGEÇİYOR

Oğluna evi sattırmamak için pankart astığını belirten Yılmaz, “Bu evi almaya gelenler yazıyı okuduktan sonra çekip gidiyor. Müşteri olmuyor. Ben burada oturmak istiyorum. Ev zaten oğlumun, onun elinden alabilecek bir kuvvet yok. Devlet, mahkemeler karar vermiş. Yargıtay onaylamış. Ben 77 yaşındayım. Bir bu kadar daha yaşayacak halim yok. Şurada birkaç günlük ömrüm var. Yalnız oğlum beni buradan tahliye davası ile çıkartacak. Dava açmış. Tahliye davası sonuçlanmadan Allah’tan bir mucize bekliyorum” diye konuştu.

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'DURUM AİLEVİ'

Yaşlı adamın oğlu G.Y. ise hukuki olarak davaların sonuçlandığını, tapusu kendine ait olan evini kanuni haklarını kullanarak satmak istediğini kaydetti. Babasının astığı pankartla ilgili açıklama yapmak istemeyen şahıs, durumun ailevi olduğunu ve toplumu ilgilendirmediğini söyledi.

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(İHA)

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Tokat
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