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  4. Yer: Tokat! Yolda yürüyen kadın ne olduğunu anlayamadı: Adım adım takip etti, sırtından bıçaklandı

Yer: Tokat! Yolda yürüyen kadın ne olduğunu anlayamadı: Adım adım takip etti, sırtından bıçaklandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.09.2024 23:03
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Tokat'ta bir kadın, kendisini takip eden bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler saldırganın zihinsel engelli olduğu belirtilen M.K. olduğunu belirledi. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi’nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi Sevgi Giray (36), yürüyerek evine giderken arkasından yaklaşan bir kişi bıçakla saldırdı. Elinde bıçakla üzerine doğru gelen kişiyi fark eden kadın koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Ayağı tökezleyen Giray yere düştüğü sırada kendisini takip edin şüpheli tarafından sırtından bıçaklandı. Kadının çığlıkları üzerine saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevgi Giray ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler saldırganın zihinsel engelli olduğu belirtilen M.K. olduğunu belirledi. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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