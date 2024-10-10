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  4. Yer: Trabzon... Doktorlar gözlerine inanamadı! Ağrı ve yürüme güçlüğü için hastaneye gitti: Karnından bu çıkartıldı!

Yer: Trabzon... Doktorlar gözlerine inanamadı! Ağrı ve yürüme güçlüğü için hastaneye gitti: Karnından bu çıkartıldı!

10.10.2024 10:54
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Trabzon'da karın ağrısı ve yürüme güçlüğü şikayetleriyle hastaneye giden bir hastanın karnından tam 26 kilogramlık kitle çıkartıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorların dahi gözlerine inanamadığı kitlenin ebatları görenleri adeta şaşkına çeviriyor.

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı ve yürüme problemi ile gelen 64 yaşındaki H.O'nun yapılan muayeneler sonucunda karnında 26 kilogram olduğu tespit edilen tümör tespit edildi. Hasta için ameliyata karar verilirken, karnındaki tümör başarılı bir operasyonla alındı.

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"MESLEK HAYATIMIN EN BÜYÜK TÜMORÜNÜ AMELİYAT ETTİM"

Operasyonu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik ve Doç. Dr. Aydın Aktaş ekibi gerçekleştirdi.

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Opr. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastanın 55x60 santimetrelik tümorünün yapılan hazırlıkların ardından uygun koşullarda ameliyatla alındığını belirterek "Meslek hayatımın en büyük tümörünü ameliyat ettim.

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Muhtemelen sol böbrek kökenli kitleyi çıkarttık. Hasta tedbiren yoğun bakıma alındı" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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tümör Trabzon
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