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Yer: Trabzon! Herkesin gelip geçtiği caddede dehşeti yaşadılar... Kurşunlayıp kaçtı

01.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da meydana gelen korkunç olayda bir kişi bacağından başka biri de seken kurşunla gözünden yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken söz konusu şahıs polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Yer: Trabzon! Herkesin gelip geçtiği caddede dehşeti yaşadılar... Kurşunlayıp kaçtı

Olay saat 19.08 sıralarında Trabzon’un Ortahisar ilçesinde kentin en işlek caddelerinden olan Uzunsokak caddesinin girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan K. cadde üzerinde yaşanan tartışmanın ardından karşılaştığı Uğur Çakır'ın ayağına bir el ateş etti. Söz konusu şahıs olayda yaralanırken, yerden seken kurşun o sırada yolda yürümekte olan olayla bir ilgisi olmayan Onur Mert isimli şahsın gözüne isabet etti.

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YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Olayda iki kişi yaralanırken, yaralı 2 kişiden gözüne kurşun sekerek yaralanan Onur Mert KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde, ayağından vurulan Uğur Çakır ise Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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Olay yerinden koşarak kaçan Gökhan K. ise Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucu olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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