Yer: Trabzon! Sıra dışı çözüm, bebeği uyuyamayınca...

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan Fatih Bayraktar, araçların yüksek sesle müzik ve egzoz gürültüsü çıkardığı gerekçesiyle çocuğunun uyuyaması üzerine ilginç bir çözüme başvurdu. Evin bulunduğu caddeye "Bebek Uyuyor" afişi astıran baba, yazıyı gören bazı sürücülerin müziğin sesini kıstığını belirtti.

"ÇOCUKTA PANİK ATAK OLACAK DİYE KENDİMCE BÖYLE BİR UYGULAMA DÜŞÜNDÜM"

Yaylacık Mahallesi Akçaabat Caddesi üzerinde "Bebek Uyuyor" afişi dikkat çekerken baba Bayraktar, 7 aylık oğlu Baran Efe Bayraktar’ın yeni sünnet ettirdiklerini araçların çıkarttığı gürültü yüzünden de uyuyamadığını belirterek, “Çocuğumu Cuma günü sünnet ettirdim. Ağrısı var, uyku uyuyamıyor, uyutmak için uğraşıyoruz. Araçlar geçerken yüksek sesle müzik sesi egzoz gürültüsü ile çocuk sürekli uyanıyor. Korkuyorum çocukta panik atak olacak diye kendimce böyle bir uygulama düşündüm. Böyle bir yazıyı yazarak astım, inşallah sebebini anlamışlardır. Yoldan geçenler yazıyı okuyunca müziğin sesini kısıyorlar, evden anlıyorum yazıyı geçince yine müziğin sesini açıyorlar. Çoğunlukla gece saatlerinde oluyor. Biz uyuyoruz, çocuk uyuyor. Ses olunca çocuk bir anda korkup kendini atıyor. Havalar sıcak olduğu için de kapı pençeleri açmak zorunda kalıyoruz. Yazı çocuk büyüyene kadar orada kalacak” dedi.

"EŞİM BÖYLE BİR YÖNTEM BULDU, FAYDASI OLUYOR"

Eşi Songül Bayraktar da yazıyı asma fikrinin eşinden çıktığını ifade ederek “Oğlumuz sünnet oldu, uyuyacak uyuyamıyor. Egzoz sesi, müzik sesi, motosikletler gürültüsüyle sürekli uyanıyor. Eşim de böyle bir yöntem buldu faydası oluyor. En azından müzik sesi kısılıyor, egzoz sesi olmuyor. Sürücülerden ricamız buradan geçerken müziğin sesini kıssınlar, abartılı egzoz gürültüsü yapmasınlar” diye konuştu.

Kaynak: İHA

