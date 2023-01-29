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  4. Yer: Tunceli... Kaplıcada bulunduğu esnada fark etti! "Böylesi özel canlılara denk gelmek heyecan verici"

Yer: Tunceli... Kaplıcada bulunduğu esnada fark etti! "Böylesi özel canlılara denk gelmek heyecan verici"

29.01.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de koruma altında bulunan su samuru, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olduğu belirlenen hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Dedebağ (Bağın) köyünde bulunan kaplıcada görüntülendi. Kar yağışına aldırmadan bir süre kayalık alanda duran su samuru, daha sonra çaya dalarak gözden kayboldu.

"KORUMA ALTINDA VE ÖZEL BİR TÜR OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Kaplıcada bulunduğu esnada Peri Çayı'nda kayalığın üzerinde duran samurunu fark ettiğini dile getiren Hasan Aydın, "Koruma altında ve özel bir tür olduğunu biliyordum. Ancak kendini sık göstermiyor. Böylesi özel canlılara denk gelmek heyecan verici. İnsanlar bu güzelliklere sahip çıksınlar" dedi. (İHA)

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Tunceli su samuru

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