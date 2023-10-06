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Yer: Tuzla! Sıfır kilometre lüks araçlar cayır cayır yandı...

06.10.2023 09:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul Tuzla'da sıfır kilometre lüks otomobilleri taşıyan tır alev alev yandı. Yangın sonucunda 6 araç kullanılamaz hale gelirken, araçların elektrikli olduğu öğrenildi.

Yer: Tuzla! Sıfır kilometre lüks araçlar cayır cayır yandı...

Gece 02.30 saatlerinde meydana geldiği öğrenilen olayda bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alevler yükselmeye başladı. Tır şoförü alevlere yangın tüpüyla müdahale etmeye çalışsa da yangın kısa süre içerisinde 6 araca sıçradı ve büyüdü.

ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Tır şoförü yangını söndüremeyeceğini anlayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında tır dorsesi ve üzerindeki 6 lüks araç söndürüldü. Araçlar küle dönerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Naci Yıldırım,

"Patlama sesi ile dışarıya çıktık. Dedik belki yarış pistindeki araçlar kaza yaptı sandık ama baktık alev buradan çıkıyor. En arkadaki araç yanıyordu ve diğerlerine de sıçradı. Zaten 6 araç vardı. Teker teker hepsine yangın sıçrama yaptı" dedi. (İHA)

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İstanbul Tuzla

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