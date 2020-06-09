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  4. Yer: Uludağ! Oteller bölgesine inen ayı böyle görüntülendi

Yer: Uludağ! Oteller bölgesine inen ayı böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 10:58 | Son Güncelleme

Bursa’da Uludağ'daki oteller bölgesine gelen ayı, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Yer: Uludağ! Oteller bölgesine inen ayı böyle görüntülendi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ziyaretçi sayısı düşen Uludağ’da, doğal yaşamlarını sürdüren ayılar, dağın eteklerine inerek konteynerlerde yiyecek aramaya başladı. Dün gece saatlerinde de oteller bölgesine inen bir ayı, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çöp poşetinin içerisinde yiyecek arayan ve ardından diğer çöp konteynerine geçerek beslenen ayı, bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

Önceki gece de bir ayı yine dağın eteklerine inerek çöp konteynerinde yiyecek aramıştı.

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Kaynak: DHA


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