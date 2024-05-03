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  4. Yer: Ümraniye! Araca binemeyince İETT şoförüne dehşeti yaşattı: Kurşun yağmuru!

Yer: Ümraniye! Araca binemeyince İETT şoförüne dehşeti yaşattı: Kurşun yağmuru!

03.05.2024 16:51
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İstanbul Ümraniye'de bir kişi, kendisini araca almayan İETT şoförünü başka bir otobüsle son durağa kadar takip ederek kurşun yağmuruna tuttu. Saldırgan, şoför Emircan Gülce'yi üç yerinden yaraladı.

Yer: Ümraniye! Araca binemeyince İETT şoförüne dehşeti yaşattı: Kurşun yağmuru!

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başka bir otobüsle son durağa kadar gelen saldırgan şoföre peş peşe ateş etti. Otobüs şoförü bacağından ve kalçasından yaralanırken o anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Defalarca ateş eden saldırgan kolu kapıya sıkışınca durdu.

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Olay, Adem Yavuz Mahallesi Eski Üsküdaryolu Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı ve 34 HO 2742 plakalı İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile D. C. isimli bir yolcu arasında tartışma çıktı. Araca alınmayan D.C. arkadan gelen aynı yöne giden başka bir İETT otobüsüne bindi.

PERONDA KURŞUN YAĞMURU

Perona gelen D.C. tartıştığı İETT şoförünü buldu. Peronda kısa tartışmanın ardından D.C. silahıyla sürücüye doğru koştu. Emircan Gülce kapıyı kapatmasına rağmen kolunu içeriye sokan saldırgan peş peşe ateş etti. Sürücü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı.

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KOLU KAPIYA SIKIŞTI

Kapının kapanmasıyla kolu sıkışan saldırgana çevredekiler de müdahale etti. Sürücünün kapıyı açmasıyla kolunu kurtaran saldırgan kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otobüs şoförünü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şoför Ümraniye İETT yolcu
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