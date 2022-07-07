HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Van'da şaşırtan görüntü! Gelen şaşkına dönüyor: Biz 'Hindistan'ı geri istiyoruz

Van'da şaşırtan görüntü! Gelen şaşkına dönüyor: Biz 'Hindistan'ı geri istiyoruz

07.07.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Gürpınar'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan, eski ismiyle 'Hindistan' yeni ismiyle 'Erkaldı' Mahallesi sakinleri yeniden 'Hindistan' mahallesi olmak istiyor. İki ismin de kullanıldığı yerleşim yerinin tabelasını görenler şaşırıp, merak ederek mahalleye gelirken, mahalle muhtarı, ''Biz 'Hindistan' olarak tanındık, öyle biliniyoruz. Müracaatta bulunacağız. Çok sonradan değiştirilen 'Erkaldı' ismini değiştirip eski isme tekrar döneceğiz. Burası yabancı bir ülke değil'' dedi.

Van'da şaşırtan görüntü! Gelen şaşkına dönüyor: Biz 'Hindistan'ı geri istiyoruz

Gürpınar'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki eski ismiyle 'Hindistan' yeni ismiyle 'Erkaldı' Mahallesi'nde 160 hanede yaklaşık bin kişi yaşıyor. Halkının hayvancılıkla uğraştığı mahalle daha çok eski ismi olan 'Hindistan' ile biliniyor. İki ismin de kullanıldığı yerleşim yerinin tabelasını görenler şaşırıp, merak ederek mahalleyi geliyor. Tabelada 'Hındıstan' yazsa da resmi işlemlerde ve mahallelinin e-devlet kayıtlarında 'Hindistan' ifadesi yer alıyor. Mahallenin isminin kim tarafından konulduğu ise bilinmiyor.

yeniden-hindistan-mahallesi-olmak-istiyorlar_5451_dhaphoto1

Mahalle sakinlerinden Yusuf Kutur, "Köyümüz isminden dolayı çok popüler bir köy. Çok eskiden bu yana 'Hindistan' olarak geçiyor burası. Daha sonra 'Erkaldı' diye değiştiriliyor ama biz köylüler olarak 'Hindistan' olarak devam etmesini istiyoruz. Çevrede de tanınan bir isim" dedi.

Mahallede doğan Murat Kutur ise babasının doğum yerinin kayıtlarda Hindistan olarak yazıldığını ve resmi kurumlara gittiklerinde herkesin çok şaşırdığını söyledi.

yeniden-hindistan-mahallesi-olmak-istiyorlar_5451_dhaphoto2

ESKİ İSİM İÇİN BAŞVURU YAPACAĞIZ

Mahallenin muhtar Halil Taşar da "Biz 'Hindistan' olarak tanındık, öyle biliniyoruz. Müracaatta bulunacağız. Çok sonradan değiştirilen 'Erkaldı' ismini değiştirip eski isme tekrar döneceğiz. Burası yabancı bir ülke değil. Gürpınar'ın bir köyüdür. Yaklaşık 160 hanemiz var. Herkes 'Hindistan' diye biliyor. Bayram sonrası eski ismiyle devam edilsin diye başvurumuzu yapacağız. Tabeladan görenler bazen meraktan buraya geliyor" diye konuştu.

yeniden-hindistan-mahallesi-olmak-istiyorlar_5451_dhaphoto6

yeniden-hindistan-mahallesi-olmak-istiyorlar_5451_dhaphoto10

yeniden-hindistan-mahallesi-olmak-istiyorlar_5451_dhaphoto14

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginç olay! Jandarmanın kovaladığı şüphelilerin çantasından çıktı İlginç olay! Jandarmanın kovaladığı şüphelilerin çantasından çıktı
Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü! Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü!
Ankapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurduAnkapark davası sonuçlandı! Kararı Mansur Yavaş duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırlı soygun! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

İç çamaşırlı soygun! “Zenginden alıp fakire veriyorum”

Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor!

Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Çok sevdiğinizi biliyoruz... Hem libidoyu düşürüyor hem de...

Çok sevdiğinizi biliyoruz... Hem libidoyu düşürüyor hem de...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.