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Yer: Yalova! Bir anda can havliyle yerinden fırladı: 'Kafamdan sekti, şans eseri ölümden döndüm'

10.06.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da gece bekçiliği yapan İdris Fidan, iş yerinde televizyon izlediği sırada, duyduğu silah sesiyle irkildi. Tavanı delen yorgun mermi Fidan'ın başını sıyırıp koltuğa düştü. Şans eseri ölümden döndüğünü ifade eden Fidan, "Yukarıdan düşen mermi kafamdan sekti. O anda ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

Yer: Yalova! Bir anda can havliyle yerinden fırladı: 'Kafamdan sekti, şans eseri ölümden döndüm'

Olay, Yalova'da meydana geldi. Bir iş yerinde gece bekçiliği yapan İdris Fidan, televizyon izlediği sırada tavanı delen yorgun mermi başını sıyırıp koltuğa düştü. Bir anda gelen sesle can hayliyle fırladığını belirten Fidan, "Yukarıdan düşen mermi kafamdan sekti. O anda ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

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DUYDUĞU SESLE İRKİLDİ

7 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu üzerindeki bir hurda dükkanında meydana gelen olayda iş yerinde gece bekçiliği yapan İdris Fidan, televizyon izlediği sırada duyduğu silah sesiyle irkildi. Konteyner olan iş yerinin tavanını delen mermi, Fidan’ın başını sıyırıp koltuğun üzerine düştü. Fidan hafif yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

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"DÜŞEN MERMİ KAFAMDAN SEKTİ"

Şans eseri ölümden döndüğünü söyleyen İdris Fidan, “Dükkanda beklerken, televizyon izliyordum. Bir anda gelen sesle can havliyle fırladım. Yukarıdan düşen mermi kafamdan sekti. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Bir yerden mi sıktılar diye düşündüm. Memur arkadaşlar geldiğinde yorgun merminin isabet ettiğini söylediler. Böyle bir hadise atlattık. Yiyecek ekmeğimiz varmış. Tam sağ tarafıma kafamı sıyırarak yere sekmesi bir oldu zaten. Bununla atlattık, daha da kötüsü olabilirdi” dedi.

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Yaşananlara tepki gösteren iş yeri sahibi Ercan Tosun da “İnsanların, düğünlerde, asker eğlencelerinde rastgele silah kullanmamasını öğrenmesi lazım. Zevkine ateş etmiş, geldi bizim bekçimizin kafasına isabet etti, ofisimizin çatısını delerek. Ucuz atlattık, buna da şükür. İdris’in canı sağ, başka bir şeye de gerek yok zaten” diye konuştu.

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(DHA)

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