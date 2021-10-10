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  4. Yer: Yalova! Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı

Yer: Yalova! Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı

10.10.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da deniz kıyısında gece yarısı midye yiyen su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yer: Yalova! Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı

Deniz kenarında oturan iki arkadaş suyun içerisinde kıyıya yaklaşan bir cisim gördü. Gecenin karanlığında parlayan ve hareket eden cismin yanına gittiklerinde deniz kenarındaki midye arayan bir su samuru olduğunu fark eden iki kafadar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

SUYUN DİBİNE DALARAK UZAKLAŞTI

Su samurunu görüntüleyebildiği için çok mutlu olan iki arkadaşın su samuruyla olan diyalogları dikkat çekti. Bir süre deniz kıyısında yiyecek arayan hayvan, daha sonra suyun dibine dalarak uzaklaştı.

Kaynak: İHA

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Yalova
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