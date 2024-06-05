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  4. Yer Yalova... Denizin ortasında bağırarak yardım istediler! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Yer Yalova... Denizin ortasında bağırarak yardım istediler! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

05.06.2024 08:55
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Yalova’da bağlı bulunduğu halatlardan kurtularak açığa sürüklenen dubanın üzerinde uykuya daldıkları için denizde mahsur kalan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde suyun üstündeki dubaların ipinin kopması nedeniyle denizdeki akıntıda sürüklenerek mahsur kalan 4 genç kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy sahilinde suyun üzerinde bulunan dubanın ipleri koptu. Üzerinde 4 genç kişinin bulunduğu duba akıntıyla birlikte denizde sürüklenmeye başladı. Marmara Denizi’nde mahsur kalan gençler cep telefonuyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

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Ekipler dubada mahsur kalan gençlerin bulunduğu bölgeye itikal etti. Denizin ortasında bağırarak da yardım isteyen gençler Sahil Güvenlik ekiplerinin botuyla kurtarılarak karaya çıkarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova deniz
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