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  4. Yer: Yalova! Ekipler 1 aylık takip sonrası düğmeye bastı! Değeri dudak uçuklattı

Yer: Yalova! Ekipler 1 aylık takip sonrası düğmeye bastı! Değeri dudak uçuklattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 19:22 | Son Güncelleme

Yalova'da, Budizm inancıyla ilgili yazıları içeren tarihi el yazması 10 eseri satmaya çalışan 2 şüpheli, alıcı gibi davranan jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalandı.

Yalova'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce ellerinde tarihi el yazması eser bulunduğunu öğrendiği A.Ç. ve S.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı.

Bir aylık takip sonucunda şüphelilerle el yazması 10 eser için alıcı gibi davranarak irtibata geçen jandarma ekipleri, Kocaeli'de yaşayan iki şüpheliyi Yalova'ya davet etti.

Şüphelilerle Kirazlı Sanayi Sitesi'nde buluşan jandarma ekibi, şüphelilerden birine pazarlık için konuşulan 150 bin Euro'yu gösterdi. Bunun üzerine tarihi el yazması eserler ile ikinci şüpheli de görüşmeye katılırken, M.Ö. 500 yılına dayandırılan ve Budizm inancını içerdiği değerlendirilen 10 el yazması eserin gösterilmesiyle, jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 el yazması esere el konulurken, gözaltına alınan A.Ç. ve S.Ö. ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Budizm tarihi eser

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