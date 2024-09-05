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  4. Yer: Yalova! İşlemi yapılmayınca gözü döndü: Aracıyla bankaya dalıp...

Yer: Yalova! İşlemi yapılmayınca gözü döndü: Aracıyla bankaya dalıp...

05.09.2024 09:33
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05.09.2024 09:33
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Yalova'da gurbetçi olduğu belirtilen bir kişi işlemleri yapılmayınca öfkeden çılgına döndü. Gurbetçi vatandaş yabancı plakalı aracını bankanın kapısına kadar soktuktan sonra güvenlik görevlisine saldırmaya çalıştı. Yaşanan kaos anları saniye saniye kaydedildi.

Yalova'daki bir banka şubesine gelen gurbetçi vatandaş bankacılık işlemi gerçekleştirmeye çalıştı. İstediği işlemin yapılmaması üzerine deliye dönen kişi ortalığı adeta birbirine kattı.

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ARACIYLA BANKAYA DALDI, GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir bankada gurbetçi bir vatandaş bankacılık işlemi gerçekleştirmeye çalıştı.

İşlemin yapılmaması üzerine duruma sinirlenen vatandaş, yabancı plakalı otomobilini bankaya doğru sürdü. Kaldırıma çıkan otomobil sürücüsüne banka güvenlik görevlisi saldırmaya çalıştı.

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Güvenlik görevlisini çevredeki vatandaşlar güçlükle durdurdu.

Öte yandan polis, kaldırıma otomobille çıkan vatandaşa trafik yönünden işlem gerçekleştirdi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova gurbetçi banka
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