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  4. Yer yer 1 metreyi bulan karda, "Eren-7 Mercan- Munzur" operasyonu sürüyor

Yer yer 1 metreyi bulan karda, "Eren-7 Mercan- Munzur" operasyonu sürüyor

09.02.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Tunceli’de 5 gün önce başlatılan "Eren-7 Mercan-Munzur" operasyonu, yer yer 1 metreyi bulan karlı bölgede aralıksız sürüyor.Son yıllarda düzenlenen başarılı operasyonlarda huzur ve turizm kenti haline gelen Tunceli’de, bölücü terör örgütünün tamamen bitirilmesi için operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Tunceli’de 5 gün önce başlatılan "Eren-7 Mercan-Munzur" operasyonu, yer yer 1 metreyi bulan karlı bölgede aralıksız sürüyor.
Son yıllarda düzenlenen başarılı operasyonlarda huzur ve turizm kenti haline gelen Tunceli’de, bölücü terör örgütünün tamamen bitirilmesi için operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5 Ocak’ta “Eren-7 Mercan-Munzur” operasyonu başlatıldı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Koruculardan oluşan 59 timde bin 62 personelin görev yaptığı operasyonda 5’inci güne girildi.
Yer yer 1 metreyi bulan karlı dağlarda timler, teröristlerin barınma noktalarına operasyonlar düzenleyerek çalışmasını sürdürürken, o anlar da görüntülere yansıdı. Yeri geldiğinde 1 metre karda yürüyen timler, yeri geldi mi beyaz kıyafetleri ile sahada görünmez oluyor.

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