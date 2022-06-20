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  4. Yer: Yozgat... Otomobilin motoruna giren yılan itfaiyenin uzun uğraşlarıyla çıkartıldı

Yer: Yozgat... Otomobilin motoruna giren yılan itfaiyenin uzun uğraşlarıyla çıkartıldı

20.06.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobilin motor kısmına yılan girdi. Yılanın motora girdiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yılanı bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerini terleten yılan tekrar doğaya bırakıldı. Yılanı otomobilin motor kısmından çıkartma anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobile giren yılan kabusu yaşandı. Edinilen bilgilere göre Sorgun Yeşilöz Mahallesi Kerkenes Sitesi önünde park halinde duran Kazım Bağcı'ya ait olan otomobilin motor kısmına yılanın girdiğini gören vatandaşlar durumu Sorgun Belediye itfaiye ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yılanı bulunduğu yerden çıkartarak tekrar doğaya bıraktılar.

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Yılanı otomobilin motor kısmından çıkartma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (İHA)

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Yozgat
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