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Yer: Zonguldak! Bu kez ezan geç okundu, herkes telefona sarıldı

18.04.2023 06:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında genellikle ezanın erken okunması sebebiyle oruç kazaları yaşanırken bu kez tam tersi yaşandı. Zonguldak'ta ezan geç okundu. Vatandaşlar dakikalarca ezanın okunmasını bekledi. Ezan okunmayınca herkes telefonlara sarılarak ezanın okunup okunmadığını araştırdı. Vatandaşlar şaşkına dönerken teknik arızadan dolayı ezanın merkezi sistemden okunamadığı ortaya çıktı.

Yer: Zonguldak! Bu kez ezan geç okundu, herkes telefona sarıldı

Ramazan ayının sonuna sayılı günler kala Zonguldak'ta oruç açmak isteyen vatandaşlar saat 19.41'de iftar sofralarına oturdu. Merkezi sistemde yaşanan teknik arıza sebebiyle ezan vaktinde okunamadı. Ramazan Ayı'nda genellikle ezanın erken okunması sebebiyle oruç kazaları yaşanırken bu kez tam tersi yaşandı.

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HERKES TELEFONLARA SARILDI

Vatandaşlar dakikalarca akşam ezanının okunmasını bekledi. Ancak ezan okunmayınca herkes telefonlara sarılarak ezanın okunup okunmadığını araştırdı.

EZAN GEÇ OKUNDU

Gecikmeli de olsa ezan okunurken yaşanan sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığı öğrenildi. Müftülük yetkilileri aksaklık nedeniyle vatandaşlardan özür diledi. İl Müftüsü Aşır Durgun, merkezi sistemin teknik bir arızadan dolayı açılmaması üzerine bazı camilerde ezanın okunamadığını söyledi. Durgun, "Vatandaşlarımızdan arkadaşlarımız adına özür diliyoruz. Oruç açısından bir sıkıntısı yok çok şükür. Böyle mübarek bir akşamda yaşandığı için de üzgünüz ama tamamen teknik bir arıza olmuş" dedi.

"BİR KARIŞIKLIK OLDUĞUNU FARK ETTİK"

Ezanın geç okunduğunu fark eden Zülküf Aydın, “Bugün bir karışıklık olduğunu fark ettik. Kendi saatimizde mi hata var diye düşündük ama sonradan fark ettik ki gecikme durumu olmuş. Her oruçta beklediğimiz gibi bugün de ezanı bekledik" dedi.

Kaynak: İHA

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Zonguldak Ramazan ezan

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