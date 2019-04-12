Yeraltı çöp konteynırında kedi kurtarma operasyonu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde akşam saatlerinde yeraltı çöp konteynerine düşen kediyi kurtarmak için İtfaiye ve Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Kedi, yaklaşık yarım saatlik uğraşlar sonucu kurtarılabildi.

Orhangazi'de Tozkoparan Caddesi girişinde bulunan yeraltı çöp konteynerinden gelen kedi seslerini duyanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir kedinin yeraltı çöp konteynerine düştüğünü fark etti. Orhangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri itfaiye ekipleri ile birlikte yaptıkları yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedi, daha sonra sokakta koşup, gözden kayboldu.

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