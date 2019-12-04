Kürşat Yılmaz hakkındaki davada karar (Kürşat Yılmaz kimdir?)

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezasına çarptırılan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davasında, karar çıktı.

Kürşat Yılmaz, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar İbrahim Tatlıses'in ve Alişan Serkan Tektaş'ın örgüte para yardımında bulunmak suçundan açılan davalarının zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verildi.

Ayrıca sanık Cemal Engin Yurt hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından beraat kararlarının bozulmasına yönelik 24 Haziran 2018'de 27. dönem milletvekili seçilmesi dolayısıyla dosyasının ayrılmasına ve yargılamanın durdurulmasına karar verildi.

Diğer sanıklar da çeşitli cezalar aldılar.

KÜRŞAT YILMAZ KİMDİR?

12 Eylül Darbesi öncesinde Ülkücü Gençler Derneği (ÜGD) ‘nde yetkili kişilerden olan Kürşat Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Kalemi’nde çalışan Polis Memuresi Tülay Çetin‘le sürpriz bir evlilik yapmasıyla tekrar adını duyurdu. Yine kısa bir süre sonra ismi iki cinayete karıştı ve cezaevinde bulunduğu dönemde özel izinle evlenen Yılmaz’ın adı ilk olarak Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden’i vurma olayında gündeme geldi. 17 Nisan 1999′da Türkiye’ye iade edilen ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi’ne konulan Yılmaz, 15 Temmuz 1999′da Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan’ı azmettirdiği gerekçesiyle suç ortağı Yavuz Kaşıkçı’yla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA



