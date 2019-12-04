HABER

Kürşat Yılmaz hakkındaki davada karar (Kürşat Yılmaz kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:57 | Son Güncelleme

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz, Yargıtay’ın bozma ilamından sonra yeniden yapılan yargılamada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 11 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Kürşat Yılmaz hakkındaki davada karar (Kürşat Yılmaz kimdir?)

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezasına çarptırılan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz'ın Yargıtay'dan dönen davasında, karar çıktı.

Kürşat Yılmaz, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar İbrahim Tatlıses'in ve Alişan Serkan Tektaş'ın örgüte para yardımında bulunmak suçundan açılan davalarının zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verildi.

Ayrıca sanık Cemal Engin Yurt hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından beraat kararlarının bozulmasına yönelik 24 Haziran 2018'de 27. dönem milletvekili seçilmesi dolayısıyla dosyasının ayrılmasına ve yargılamanın durdurulmasına karar verildi.

Diğer sanıklar da çeşitli cezalar aldılar.

KÜRŞAT YILMAZ KİMDİR?

12 Eylül Darbesi öncesinde Ülkücü Gençler Derneği (ÜGD) ‘nde yetkili kişilerden olan Kürşat Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Kalemi’nde çalışan Polis Memuresi Tülay Çetin‘le sürpriz bir evlilik yapmasıyla tekrar adını duyurdu. Yine kısa bir süre sonra ismi iki cinayete karıştı ve cezaevinde bulunduğu dönemde özel izinle evlenen Yılmaz’ın adı ilk olarak Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden’i vurma olayında gündeme geldi. 17 Nisan 1999′da Türkiye’ye iade edilen ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi’ne konulan Yılmaz, 15 Temmuz 1999′da Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan’ı azmettirdiği gerekçesiyle suç ortağı Yavuz Kaşıkçı’yla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
2 yaşında Kur’an okudu, 4 buçuk yaşında hafız oldu2 yaşında Kur’an okudu, 4 buçuk yaşında hafız oldu
Kasım ayında 131 terörist etkisiz hale getirildiKasım ayında 131 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kürşat yılmaz İbrahim Tatlıses alişan

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı

Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı

İSKİ'nin su zammı teklifine tepki: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim

İSKİ'nin su zammı teklifine tepki

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Ölüler ve yaralılar var

Konya'da dehşete düşüren olay! Genç kızı arabayla kaçırıp yol kenarına attılar

Dehşete düşüren olay! Arabayla kaçırıp yol kenarına attılar

E-5’te dehşete düşüren olay! Tartıştığı sürücüyü ezdi

Trafikte tartıştığı sürücüyü ezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.