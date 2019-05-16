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Yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk’ün yeğeni villada yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk’ün yeğeni olan cinayet ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan ceza alan firari Şerafettin Cantürk, polis ekipleri tarafından Büyükçekmece’de bir villaya düzenlenen operasyonla yakalandı.Kadıköy Kızıltoprak’ta 1996 yılında bir otoparka yapılan silahlı baskında iki kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili olarak yakalanan yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk’ün yeğeni Şerafettin Cantürk, 2000 yılında “adam öldürmek” suçundan 35 yıl hapis cezası almıştı.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk’ün yeğeni olan cinayet ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan ceza alan firari Şerafettin Cantürk, polis ekipleri tarafından Büyükçekmece’de bir villaya düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kadıköy Kızıltoprak’ta 1996 yılında bir otoparka yapılan silahlı baskında iki kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili olarak yakalanan yeraltı dünyasının ünlü ismi Behçet Cantürk’ün yeğeni Şerafettin Cantürk, 2000 yılında “adam öldürmek” suçundan 35 yıl hapis cezası almıştı. Cezasını cezaevinde çeken Cantürk, 2010 yılında şartlı salıverildi.
Villada operasyonla yakalandı
Ancak Şerafettin Cantürk 2013 yılında “uyuşturucu madde ticari yapmak ve sağlamak” suçundan 10 yıl ceza aldı. Bu nedenle, toplam 24 yıl indirimsiz ceza alan Cantürk’ün uzun süredir firar olması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay boyunca gece ve gündüz fiziki ve teknik takip yapan polis, Cantürk’ün Büyükçekmece’de bir villa da saklandığı bilgisine ulaştı. Hazırlıkların ardından şahıs, gece saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Şerafettin Cantürk’ün “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan 10 yıl hapis cezası ile 60 bin lira para cezası ile kapatılan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan yargılanması ve aranmasının bulunduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan Cantürk, adliyeye sevk edildi.

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